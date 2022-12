Οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής έκαναν φιέστα σε ανοιχτό πούλμαν και έκαναν τον γύρο του Λουσαΐλ για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε ρυθμούς... Μπουένος Άιρες το Κατάρ! Η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι έμεινε όρθια στον μεγάλο τελικό με τη Γαλλία και πανηγύρισε το τρίτο της Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι ποδοσφαίριστες της Αλμπισελέστε πήραν μια «γεύση» από αυτά που θα ακολουθήσουν στην πατρίδα τους, καθώς έκαναν φιέστα στο Λουσαΐλ με ανοιχτό πούλμαν.

Argentina have gone straight on a bus down Lusail Boulevard. pic.twitter.com/Upkgkf8qvt