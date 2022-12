Ο Ολιβιέ Ζιρού ξεκινάει στο αρχικό σχήμα για τη Γαλλία στον τελικό του Μουντιάλ, όπως και οι Βαράν, Ραμπιό, Ουπαμεκανό που ταλαιπωρήθηκαν από ίωση.

Με όλα της τα βασικά όπλα παρατάσσεται η Γαλλία στον μεγάλο του τελικό του Μουντιάλ κόντρα στην Αργεντινή. Μπορεί να ήχησε «συναγερμός» τα τελευταία 24ωρα λόγω της ίωσης που εξαπλώθηκε στις τάξεις των Μπλε και κυρίως των ενοχλήσεων που ένιωσε ο Ολιβιέ Ζιρού, αλλά η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν παρουσιάζεται τελικά με τη γνωστή της συνταγή και τα συνήθη πρόσωπα στο αρχικό σχήμα.

Συγκεκριμένα, οι Ραφαέλ Βαράν και Νταγιό Ουπαμεκανό παίρνουν φανέλα βασικού στο κέντρο της άμυνας, όπως και ο Τεό Ερναντέζ από αριστερά και ο Αντριέν Ραμπιό στη μεσαία γραμμή (είχε χάσει τον ημιτελικό με το Μαρόκο). Φυσικά, δεσπόζει η παρουσία του Ζιρού, δεύτερου σκόρερ των Μπλε στο τουρνουά, ο οποίος πλαισιώνει τους Ντεμπελέ, Γκριεζμάν και Μπαπέ όπως πάντα.

Αναλυτικά η 11άδα:

Γιορίς, Κουντέ, Βαράν, Ουπαμεκανό, Ερναντέζ, Τσουαμενί, Ραμπιό, Γκριεζμάν, Ντεμπελέ, Μπαπέ, Ζιρού

🚨 | France back to full-strength XI to face Argentina - Dayot Upamecano and Adrien Rabiot return from illness, Olivier Giroud keeps starting spot. (L'Éq)https://t.co/ImQ4POcUJY