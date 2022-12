Τιράμ-Ντεσαγί πριν τον τελικό του '98 για Ρονάλντο: «Είτε πάει δεξιά είτε αριστερά απλά δεν βλέπεις τη μπάλα» (vid)

Το 1998, ο Ρονάλντο ήταν ο μεγάλος «πονοκέφαλος» των Γάλλων πριν το μεγάλο τελικό. Αυτήν την Κυριακή, οι «τρικολόρ» θα πρέπει να... εξαφανίσουν τον Μέσι όπως έκαναν και τότε με το «φαινόμενο», επικρατώντας 3-0!

12/7 του 1998 στο Σταντ Ντε Φρανς. Η Γαλλία νίκησε τη Βραζιλία με 3-0 και αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Αυτό, όμως, που έχει τεράστιο ενδιαφέρον είναι ένα video που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες-μέρες στο διαδίκτυο. Πρόκειται για τη σκηνή όπου Λιλιάν Τιράμ και Μαρσέλ Ντεσαγί συζητούν στην προπόνηση για το πώς θα σταματούσαν το «φαινόμενο».

Το βίντεο ξεκινάει με τον Τιράμ να υποδύεται τις ντρίμπλες του Ρονάλντο, ενώ χαρακτηριστικά είναι τα λόγια κι οι κινήσεις του Ντεσαγί, ο οποίος γελώντας είχε πει στους συμπαίκτες του:

«Μου το έκανε όταν ήμουν στη Μίλαν. Δεν είδα τη μπάλα. Είτε πάει δεξιά είτε αριστερά, απλά δεν βλέπεις τη μπάλα. Πού είναι η μπάλα; Είναι μαγικό».

Ενα απολαυστικό, αν μη τι άλλο, βίντεο από τους εν τέλει πρωταθλητές κόσμου. Πλέον, οι «τρικολόρ» έχουν μία αποστολή: Να σταματήσουν τον Μέσι!

Marcel Desailly and Lilian Thuram discuss how to stop Ronaldo before the France '98 World Cup Final. pic.twitter.com/2Qj6oWRky4