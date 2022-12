Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι το φαβορί να αναλάβει τον πάγκο της Πορτογαλίας, ωστόσο ψηλά στη λίστα βρίσκεται και ο Πέδρο Μαρτίνς.

Ο Φερνάντο Σάντος αποχώρησε ως ρέκορντμαν τόσο σε εμφανίσεις (109) όσο και σε νίκες με την εθνική ομάδα (67). Φαβορί για την αντικατάστασή του είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο, ωστόσο πληροφορίες κάνουν λόγο πως ψηλά στη λίστα βρίσκεται και ο Πέδρο Μαρτίνς. Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού και νυν της Αλ Γκαράφα αρέσει αρκετά στους ανθρώπους της Ομοσπονδίας και τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις. Χαμηλότερα στη λίστα των Πορτογάλων βρίσκεται και ο Κάρλος Καρβαλιάλ, ο οποίος στο παρελθόν είχε περάσει από τον πάγκο του Αστέρα.

Portugal have announced that Fernando Santos has left his position as head coach. 🇵🇹



( @selecaoportugal) pic.twitter.com/ONWeWyT543