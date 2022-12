Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, πήγε στα αποδυτήρια του Μαρόκου μετά το τέλος του αγώνα με τους «τρικολόρ» και... έβγαλε το καπέλο στον Σοφιάν Άμραμπατ.

Το Μαρόκο κέρδισε τις εντυπώσεις στο Μουντιάλ του Κατάρ με την κόντρα σε όλες τις προβλέψεις πορεία του στη διοργάνωση. Το «ταξίδι» των «Atlas Lions» τελείωσε το βράδυ της Τετάρτης (14/12) μετά την ήττα τους από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία (2-0).

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, που βρέθηκε στα επίσημα του σταδίου, επισκέφθηκε τα αποδυτήρια των Μαροκινών για να τους συνεχάρη για την πορεία τους, κι έδωσε ξεχωριστά εύσημα στον Σοφιάν Άμραμπατ. Συγκεκριμένα απευθυνόμενος στον μέσο της Φιορεντίνα είπε: «Είσαι ο καλύτερος μέσος της διοργάνωσης».

Been told France president Emmanuel Macron has visited Morocco’s dressing room after the game and told Sofyan Amrabat that he has been “the best midfielfer of the tournament” in front of all the squad. 🇲🇦🤝🏻 #Qatar2022 pic.twitter.com/Ya9dOlB7u8