Γνωστή έγινε η αποστολή του Μαρόκου για τα φιλικά Νοεμβρίου με Μοζαμβίκη και Ουγκάντα, με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί βρίσκεται στα πλάνα της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, καθώς συμπεριλήφθηκε στη 27μελή αποστολή για τα προσεχή φιλικά παιχνίδια.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού θα ταξιδέψει στην Ταγγέρη για τα δύο παιχνίδια που περιμένουν την ομάδα του απέναντι στη Μοζαμβίκη στις 14 Νοεμβρίου και στην Ουγκάντα στις 18 Νοεμβρίου.