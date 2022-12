Η Αργεντινή νίκησε την Κροατία και βρίσκεται στον τελικό του Μουντιάλ για έκτη φορά στην ιστορία της, βρίσκεται πίσω μόνο από τη Γερμανία στη σχετική κατηγορία ενώ δεν έχει αποκλειστεί ποτέ σε ημιτελικό.

Η Αργεντινή τα κατάφερε! Με τη θριαμβευτική νίκη της με 3-0 απέναντι στην Κροατία «πέταξε» στον τελικό του Μουντιάλ και πλέον είναι η δεύτερη σε συμμετοχές σε τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, πίσω μόνο από τη Γερμανία που έχει οκτώ.

Μάλιστα, η Αλμπισελέστε συνέχισε το φοβερό της «απόλυτο» σε ημιτελικούς Μουντιάλ, μιας και σε πέντε πλέον παιχνίδια στους «4» δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον αποκλεισμό!

