Η FIFA δημοσίευσε ένα βίντεο που καταγράφηκε πριν από περίπου ένα χρόνο, όπου ο Κροάτης αρχηγός μιλάει με τον τερματοφύλακά του στην εθνική ενθαρρύνοντάς τον να συνεχίσει να παλεύει.

Η Κροατία του Λούκα Μόντριτς, δευτεραθλήτρια κόσμου, βρίσκεται ήδη στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ του Κατάρ, κόντρα πιθανότατα σε όλες τις προβλέψεις. Εκτός από τον αρχηγό τους οι Κροάτες οφείλουν εν πολλοίς την παρουσία τους στα ημιτελικά στον Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Ο Κροάτης τερματοφύλακας πραγματοποιεί σπουδαίο τουρνουά και οι χρήστες των social media θυμήθηκαν την κουβέντα του με τον πολύπειρο μέσο της Ρεάλ Μαδρίτης, πριν από περίπου έναν χρόνο. Όταν ο Μόντριτς προσπάθησε να του μεταφέρει την εμπειρία, την ψυχραιμία και την αυτοπεποίθηση ώστε να πρωταγωνιστεί.

Συγκεκριμένα, ο Κροάτης αρχηγός προσπάθησε να τον πείσει ότι τα λάθη είναι κομμάτι του παιχνιδιού και πως πρέπει να τα αφήνει πίσω του για να εξελίσσεται: «Δεν θα σου το έλεγα αυτό αν δεν με ανησυχούσες. Αλλά βλέπω ότι δεν προχωράς. Ίσως είναι η πίεση που νιώθεις; Ίσως όχι. Είναι επειδή εκπέμπεις λίγη βεβαιότητα. Αυτό επηρεάζει την ομάδα. Καταλαβαίνεις; Γι' αυτό μιλάω. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις λάθος; Όλοι κάνουν λάθη. Νιώθω ότι το πρόβλημά σου είναι ότι φοβάσαι μήπως κάνεις λάθος. Ποιος δεν κάνει λάθος; Παρακαλώ πες μου ένα άτομο. Δεν έφτασα εδώ φοβούμενος. Αυτό κάνει τα πράγματα χειρότερα. Είσαι υπέροχος τερματοφύλακας. Το ξέρεις, σωστά;»

Από αυτή την κουβέντα φαίνεται ότι όλα έχουν αλλάξει για τον τερματοφύλακα της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και αδιαμφισβήτητα βασικό κίπερ της εθνικής Κροατία, με καθοριστικές επεμβάσεις, ώστε η ομάδα του να πραγματοποιεί σπουδαία πορεία στο Κατάρ. Πρώτα με τις επεμβάσεις του κόντρα στο Βέλγιο όπου ήταν ήδη καθοριστικός για να φτάσει η ομάδα του στους «16», αργότερα στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Ιαπωνία και τέλος με το μεγάλο φαβορί, Βραζιλία, όπου σταμάτησε το πέναλτι του Ροντρίγκο που επέτρεψε στην Κροατία να γράψει ιστορία.

Εδώ το βίντεο:

A few months ago, Livakovic lost his position as the first goalkeeper of the 🇭🇷national team.

Then, LUKA MODRIC shows what it means to be the captain of 🇭🇷 team.

Result: As of last night, Livakovic is the third goalkeeper in history to save 3 penalties in one game. pic.twitter.com/A5KsCWJaPu