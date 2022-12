Οι ποδοσφαιριστές της Αγγλίας επιστρέφουν σπίτι χωρίς το πολυπόθητο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά δεν έμειναν με άδεια χέρια όταν έφυγαν από την προπονητική τους βάση στο «Al Wakrah» την Κυριακή (11/12).

Οι Κάιλ Γουόκερ και Τζον Στόουνς που ξεκίνησαν βασικοί για την ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στην ήττα με 2-1 του Σαββάτου από τη Γαλλία, έγιναν φίλοι με μια αδέσποτη τιγρέ γάτα κατά τη διάρκεια της παραμονής των τεσσάρων εβδομάδων στο Κατάρ. Ο Στόουνς ονόμασε τον νέο όμορφο αιλουροειδές σύντροφό τους Ντέιβ, ενώ ο Γουόκερ είχε πει ότι σχεδίαζαν να υιοθετήσουν τη γάτα και να την φέρουν σπίτι στην Αγγλία, αν τελικά θριαμβεύσουν τα Τρία Λιοντάρια στη διοργάνωση.

Παρά το γεγονός ότι το όνειρο της κατάκτησης «έσβησε» φαίνεται ότι οι παίκτες δέθηκαν με τον Ντέιβ. Η γάτα μεταφέρθηκε σε μια τοπική κτηνιατρική κλινική για εξετάσεις και εμβολιασμούς και θα περάσει τέσσερις μήνες σε καραντίνα πριν από τη μεταφορά της στο Μάντσεστερ και την Σίτι, ή στη φροντίδα του Στόουνς ή του Γουόκερ, που παίζουν και οι δύο για τους πρωταθλητές της Premier League. «Ήταν εκεί μια μέρα, οπότε τον υιοθετήσαμε, εγώ και ο Στόουνς», είπε ο Γουόκερ στο επίσημο κανάλι μέσων ενημέρωσης της αγγλική ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FA).

Ο Ντέιβ δεν είναι ο μόνος γάτος που έχει τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης στο Κατάρ. Πριν από την ήττα της στον προημιτελικό από την Κροατία, στη συνέντευξη Τύπου της Βραζιλίας εισέβαλε μια γάτα που κάθισε μπροστά στις κάμερες, δίπλα στον επιθετικό Βινίσιους Τζούνιορ, πριν ο υπεύθυνος Τύπου την απομακρύνει κάπως άγαρμπα.

Dave the Cat is coming home 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁 England adopted team cat ‘Dave’ at their hotel in Qatar and have been given permission to bring him back to the UK 🙌🐈 pic.twitter.com/MTqABO3b8v

Dave the cat is coming home.



The England #FIFAWorldCup squad have adopted a stray cat in Qatar, who spent time around the players in between matches and has begun its journey to join them in the UK pic.twitter.com/eXMDEfSnIs