Ο Φερνάντο Σάντος αποφάσισε να μην ξεκινήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο και στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ κόντρα στο Μαρόκο. Μόνη αλλαγή για την Πορτογαλία ο Νέβες αντί του Καρβάλιο.

Ο Φερνάντο Σάντος προχώρησε σε μία αλλαγή στην ενδεκάδα του στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ κόντρα στο Μαρόκο, εν συγκρίσει με την «εξάρα» στην Ελβετία και αυτή... δεν είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ο πολύπειρος τεχνικός αποφάσισε να μην ξεκινήσει τον αρχηγό των Πορτογάλων για δεύτερο διαδοχικό ματς και στην κορυφή της επίθεσης ξεκινάει ο Γκονσάλο Ράμος, ο οποίος κόντρα στους Ελβετούς «έλαμψε» με χατ τρικ και ασίστ.

Η μόνη αλλαγή του Σάντος είναι στον άξονα με την χρησιμοποίηση του Ρούμπεν Νέβες αντί του Γουίλιαμ Καρβάλιο. Από εκεί και πέρα στον πάγκο για ακόμα ένα ματς βρίσκεται ο Ζοάο Κανσέλο.

