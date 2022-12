Ο Νικολάς Οταμέντι πανηγύρισε δείχνοντας τα αυτιά του μπροστά στους απογοητευμένους Οράνιε, με τον στόπερ της Αλμπισελέστε να αποκαλύπτει πως ήταν μια απάντηση στις προκλήσεις των Ολλανδών κατά τη διάρκεια των πέναλτι.

Το φινάλε του Αργεντινή-Ολλανδία βρήκε την παρέα του Λιονέλ Μέσι να πανηγυρίζει και τους Οράνιε στο καναβάτσο. Ένα συναισθηματικό κοντράστ που αποτυπώθηκε με τρομερή ακρίβεια στη φωτογραφία η οποία έγινε viral από χθες το βράδυ, στην οποία οι παίκτες της Αλμπισελέστε έχουν αρχίσει να τρέχουν για να γιορτάσουν τον θρίαμβο και ο Νικολάς Οταμέντι «πικάρει» τους Ολλανδούς παίκτες δείχνοντάς προκλητικά τα αυτιά του μπροστά τους.

Αρκετοί έσπευσαν να κατηγορήσουν τον στόπερ της Μπενφίκα για άκομψη συμπεριφορά. Ωστόσο, ο στόπερ της Αλμπισελέστε έδωσε τη δική του οπτική και εξήγησε τον λόγο που επέλεξε να πανηγυρίσει κατ' αυτόν τον τρόπο, αποκαλύπτοντας πως οι παίκτες της Ολλανδίας προκαλούσαν πρώτοι, με το «trash talking» στη διαδικασία των πέναλτι!

«Πανηγύρισε μπροστά τους γιατί υπήρχε ένας Ολλανδός παίκτης, ο οποίος σε κάθε δικό μας πέναλτι, ερχόταν και έλεγε διάφορα στους παίκτες μας. Η φωτογραφία ερμηνεύθηκε με λάθος τρόπο και εμείς πανηγυρίσαμε σε απάντηση όσων έκαναν οι Ολλανδοί», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά το ματς, αναφερόμενος πιθανότατα στους Ντένζελ Ντάμφρις και Βουτ Βέγκχορστ.

🚨 Looks like it was Dumfries and Weghorst



Thanks to @LM_0302 pic.twitter.com/Iy1hplMlZh