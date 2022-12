Η Ισπανία γνώρισε σοκαριστικό αποκλεισμό από το Μαρόκο στους «16» του Μουντιάλ και αποχαιρετά το Κατάρ, με τη Ryanair να «αρπάζει» την ευκαιρία και να την... τρολάρει.

Η Ισπανία του Λουίς Ενρίκε, ένα εκ των φαβορί του φετινού Μουντιάλ, θα αναγκαστεί να γυρίσει σπίτι της πιο νωρίς από ό,τι φανταζόταν μιας και αποκλείστηκε από το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι. Η Ryanair πάντως, χτύπησε ξανά και μετά το Βέλγιο και τη Γερμανία, δεν έχασε την ευκαιρία και... τρόλαρε με τιτίβισμά της και τους Ίβηρες. Σε φωτογραφία που δημοσίευσε παρουσίασε τους Ισπανούς πάνω σε ένα από τα αεροπλάνα της, έτοιμους να επιστρέψουν στη χώρα τους.

You’ve heard of elf on the shelf, now get ready for… pic.twitter.com/FLVgV7oNd2