Οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Αργεντινής πιθανότατα δεν γνωρίζουν ούτε πού ακριβώς βρίσκεται το Μπαγκλαντές, όμως στον κόλπο της Βεγγάλης οι άνθρωποι πίνουν νερό στ' όνομά τους.

«Είμαστε περήφανοι που οι άνθρωποι στο Μπαγκλαντές μας υποστηρίζουν με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο προπονητής της Αργεντινής Λιονέλ Σκαλόνι, όταν ρωτήθηκε στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της φάσης των «16», για τη συντριπτική υποστήριξη προς την ομάδα του εκτός Αργεντινής. Η απόσταση της Αργεντινής από το Μπαγκλαντές είναι -σε ευθεία γραμμή- 17.065 χιλιόμετρα κι όμως όταν ο Μαρτσίνιακ σφύριξε τη λήξη στο ματς της Αργεντινής με την Αυστραλία (2-1) και οι παίκτες ξεκίνησαν να πανηγυρίζουν, ταυτόχρονα οι υποστηρικτές της «αλμπισελέστε» σε κάθε σημείο της γης, συντονίστηκαν σε αυτό το διεθνές πάρτι.

🇧🇩Bangladesh en estos momentos.



Gracias por tanto ❤️🇦🇷pic.twitter.com/kVxl9ZJE2C — DEPORTV (@canaldeportv) December 3, 2022

Η μαγεία του ποδόσφαιρου κι ο «πυρετός» του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ακριβώς αυτό. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έρχονται κοντά, συντονίζουν τις καρδιές τους σε κοινό παλμό. Στο Μπαγκλαντές ο κόσμος ενώ υποστηρίζουν διάφορες ομάδες, οι περισσότεροι σε επίπεδο εθνικών ομάδων στηρίζουν τις προσπάθειες είτε της Βραζιλίας, είτε της Αργεντινής. Αυτά τα δύο έθνη έχουν ξεχωριστή θέση στις καρδιές του ασιατικού λαού λόγω των επιτυχιών τους.

Οι οπαδοί της Αργεντινής στο Μπαγκλαντές, ωστόσο, κατάφεραν να τραβήξουν την προσοχή του όλου κόσμου δείχνοντας το πάθος τους για την «αλμπισελέστε» κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ φέτος. Πολλοί γνώριζαν ήδη για την τεράστια βάση θαυμαστών της Αργεντινής στη χώρα, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που όλος ο κόσμος το βλέπει. Όλα ξεκίνησαν αφού ο επίσημος λογαριασμός της FIFA στο Twitter μοιράστηκε ένα βίντεο με οπαδούς του Μπαγκλαντές να πανηγυρίζουν έξαλλα το γκολ του Μέσι εναντίον του Μεξικού στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

This is the power of football ❤️@Argentina fans in Bangladesh celebrating Lionel Messi's goal in the #FIFAWorldCup victory over Mexico last night 🙌🇦🇷pic.twitter.com/HSE6JGGRsw — FIFA.com (@FIFAcom) November 27, 2022

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral και ο πρώην επιθετικός της Αγγλίας, Γκάρι Λίνεκερ, απάντησε στο βίντεο λέγοντας: «Φανταστικό». Και ήταν πράγματι. Οι Αργεντινοί γοητεύτηκαν από το γεγονός ότι οι άνθρωποι μιας χώρας που μόλις και μετά βίας γνωρίζουν, χιλιάδες μίλια μακριά, σε μια άλλη ήπειρο, ήταν το ίδιο παθιασμένοι με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής.

Πολλοί από αυτούς άρχισαν να ρωτούν γιατί το Μπαγκλαντές έχει τόσο τεράστια υποστήριξη για την ποδοσφαιρική ομάδα της Αργεντινής. Πότε άρχισαν να υποστηρίζουν έτσι την Αργεντινή; Η προέλευση της τρέλας που έχει το Μπαγκλαντές για την Αργεντινή ή το Παγκόσμιο Κύπελλο γενικότερα, μπορεί να εντοπιστεί στη δεκαετία του '80.

Argentina flags 🇦🇷 flying high on the most rooftops of Bangladesh 🇧🇩. @Argentina must win against Mexico, at least, for these supporters. pic.twitter.com/lVJhR0RVPw November 25, 2022

Με την έγχρωμη τηλεόραση να αρχίζει να γίνεται περισσότερο διαθέσιμη στη χώρα, το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν πιο προσιτό. Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986, το Μπαγκλαντές ήταν μάρτυρας ενός μάγου με το όνομα Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος κατέπληξε τον κόσμο με τις ικανότητές του και οδήγησε την Αργεντινή στη δεύτερη νίκη της στο Μουντιάλ. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά.

Ο Μαραντόνα και η ομάδα του βρήκαν αμέσως μια θέση στις καρδιές πολλών ανθρώπων του Μπαγκλαντές με την απόλυτη ποδοσφαιρική τους λάμψη. Η υποστήριξη για την Αργεντινή συνεχίστηκε και μετά την αποχώρηση του θρυλικού Αργεντινού και αργότερα η κληρονομιά του μεταφέρθηκε σε έναν άλλο μάγο, τον Λιονέλ Μέσι. Η σχέση του Μπαγκλαντές με την Αργεντινή είναι ιδιαίτερη και χαρακτηριστική της «δύναμης» του ποδοσφαίρου. Δυο έθνη ενώνονται σε μια ποδοσφαιρική ψυχή!