Μουντιάλ 2022, Αργεντινή: Οι πανηγυρισμοί πρόκρισης στην εξέδρα, το Μπουένος Άιρες και το... Μπαγκλαντές! (vids)

Οι παίκτες του Σκαλόνι πανηγύρισαν με τους οπαδούς τους στην εξέδρα, την ώρα που εκστασιασμένοι υποστηρικτές της Αργεντινής, σε όλο τον κόσμο έστησαν το δικο τους πάρτι για την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Η Αργεντινή μπορεί να έκανε τα εύκολα... δύσκολα κόντρα στην Αυστραλία, αλλά χάρη στην λυτρωτική επέμβαση του Εμιλιάνο Μαρτίνες στο 97', κράτησε το υπέρ της 2-1 και πήρε την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ του Κατάρ. Μετά το τελευταίο σφύριγμα στο ματς, οι παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι έγιναν όλοι μαζί μια αγκαλιά, πλησίασαν στην εξέδρα που φιλοξενούσε τους οπαδούς τους και πανηγύρισαν με την ψυχή τους το μεγάλο βήμα προς τον στόχο!

Την ίδια ώρα, χιλιάδες Αργεντινοί βγήκαν στους δρόμους με σημαίες και φανέλες για να πανηγυρίσουν την πρόκριση στις «8» καλύτερες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. «Αν ο Μέσι είναι εκεί, τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά», είπε η Λουσίλα η οποία φορούσε τη φανέλα της «αλμπισελέστε» και πανηγύριζε στο Μπουένος Άιρες μετά το τέλος του αγώνα. Περίπου 45.000 οπαδοί της Αργεντινής συγκεντρώθηκαν σε μια πλατεία στην πρωτεύουσα όπου είδαν το ματς και πανηγύρισαν τη νίκη.

Και αν στην «καρδιά» της Αργεντινής ήταν αναμενόμενο, τότε αξίζει να αναφέρουμε ότι ακόμα και στο Μπαγκλαντές στις 4 το πρωί ο κόσμος «τρελάθηκε» με τη νίκη απέναντι στους Αυστραλούς και τα βίντεο από τους πανηγυρισμούς τους έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

Για του λόγου το αληθές, δείτε:

Argentina Winning Celebrations In Dhaka Bangladesh at 04:03 AM (Bangladesh local time). #FIFAWorldCup #ARGvsAUS #FIFAWorldCup2022 #BangladeshArgentina pic.twitter.com/1hh2eLarud

ARGENTINA ARE THROUGH TO THE QUARTER-FINALS 🇦🇷 #Argentina #FIFAWorldCup #Bangladesh pic.twitter.com/KlNAFi8zSv