Η κόρη του Πελέ, Κέλι Νασιμέντο, με ανάρτηση της στα Social Media επιβεβαίωσε πως ο πατέρας της εισήχθη εκ νέου στο νοσοκομείο, όμως τόνισε πως πρόκειται απλά για να ακολουθήσει τη ρυθμιστική φαρμακευτική αγωγή του.

Σάλο προκάλεσε η είδηση πως ο Πελέ εισήχθη εκ νέου στο νοσοκομείο με το ρεπορτάζ του ESPN της Βραζιλίας να κάνει λόγο για πρηξίματα στο σώμα του θρύλου της Σελεσάο και καρδιακή ανεπάρκεια. Η κόρη του τρεις φορές πρωταθλητή κόσμου, Κέλι Νασιμέντο, με ανάρτηση στα Social Media επιβεβαίωσε πως ο πατέρας της μπήκε για ακόμα μια φορά στο νοσοκομείο, όμως ξεκαθάρισε πως είναι στο πλαίσιο της ρυθμιστικής φαρμακευτικής αγωγής του για την καταπολέμηση του καρκίνου στο παχύ έντερο.

Pelé has been taken to the hospital in Brazil. His daughter, Kely Nascimento, confirms that "there are no surprises or emergencies". He has been battling cancer since 2021.



Get well soon, @pele. 🙏 pic.twitter.com/AHpRbgTQeC