Ο Πελέ εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο με πρηξίματα στο σώμα του και πρόβλημα στην καρδιά του, με τις θεραπείες για τον καρκίνο να δείχνουν αναποτελεσματικές. Περνάει άμεσα από εξετάσεις.

Ανησυχητικά νέα έρχονται από τη Βραζιλία για την κατάσταση της υγείας του Πελέ. Σύμφωνα με το εγχώριο ESPN ο θρύλος της Σελεσάο βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση και εισήχθη εκ νέου στο νοσοκομείο.

Ο 82χρονος πάλαι ποτέ επιθετικός της Βραζιλίας έχει πρηξήματα στο σώμα του, καρδιακή ανεπάρκεια και ψυχική σύγχυση, με τις θεραπείες που κάνει για την καταπολέμηση του καρκίνου να δείχνουν μέχρι στιγμής αναποτελεσματικές. Ο τρεις φορές πρωταθλητής κόσμου θα περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις και υπάρχει έντονη αναστάτωση στην οικογένεια του.

