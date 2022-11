Τον αποκαλούν «ποιητή του ποδοσφαίρου» και μάλλον όχι άδικα, ο Βρετανός speaker Πίτερ Ντρούρι περιγράφει το Μουντιάλ του 2022, σαν βραβευμένος με Νόμπελ λογοτέχνης και προκαλεί αίσθηση.

Έχει χαρίσει κάποιες από τις πιο εμβληματικές περιγραφές που έχουν ακουστεί ποτέ. Ίσως κάποιοι να θυμούνται το επικό: «Οι Ρωμαίοι αναστήθηκαν από τα ερείπιά τους. Μανωλάς, ο Έλληνας Θεός στη Ρώμη. Το αδιανόητο ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας. Αυτό δεν ήταν γραφτό να συμβεί, αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί… αυτό συμβαίνει », στο περίφημο γκολ του Έλληνα αμυντικού με τη φανέλα της Ρόμα που χάρισε μια αξέχαστη νίκη - πρόκριση στους τζιαλορόσι κόντρα στην Μπαρτσελόνα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

O 55χρονος Βρετανός Πίτερ Ντρέρι βρίσκεται στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο και συνεχίζει να δίνει το δικό του «χρώμα» στις μεγάλες φάσεις της διοργάνωσης και να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρώτη συγκινητική στιγμή του σχολιασμού του Ντρούρι ήρθε στο παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Σενεγάλη, όταν ένας από τους κορυφαίους νέους αστέρες στο Μουντιάλ ο Κόντι Γκάκπο έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» των Σενεγαλέζων και έβαλε το πρώτο του διεθνές γκολ. «Ο Ντε Γιονγκ... Βγαίνει ο τερματοφύλακας και η Ολλανδία προηγείται... Γκάκπο είναι το όνομα. Ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής της χρονιάς είναι ο Ολλανδός άνδρας της στιγμής».

«Αυτό, αυτό είναι η Βραζιλία!» αναφώνησε στο -αναμφίβολα- καλύτερο γκολ της διοργάνωσης μέχρι στιγμής, αυτό του Ριτσάρλισον στο ματς της Βραζιλίας με την Σερβία. «Ακροβατικό, συναρπαστικό. Για αυτό βρίσκονται εδώ. Λάμπουν! Αισθησιακό, αυτό ήρθαν να δουν οι υποστηρικτές τους».

Once again Peter Drury making our own beautiful game even more beautiful 😍😍😍 but that Richarlison goal was superb tho🔥#WorldcupQatar2022 #Worlds2022 pic.twitter.com/1mF6Oinx2P — Lampard💎 (@Lampard_Lawal) November 25, 2022

Ο μονόλογος του Ντέρι πριν από τη κρίσιμη μάχη της Εθνικής Αργεντινής με αντίπαλο το Μεξικό στη φάση των ομίλων, καθώς οι παίκτες έβγαιναν από τη φυσούνα ήταν ανατριχιαστικός. «Ίσως το μότο της Αργεντινής να είναι: «δεν είναι πώς ξεκινάς, αλλά πώς τελειώνεις. Όχι συχνά στο αστρικό περιβάλλον του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάποιος τόσο δυνατός έχει καταστεί τόσο ευάλωτος, τόσο σύντομα. Η Αργεντινή και ο Μέσι παλεύουν εδώ για να μείνουν ζωντανοί. Νιώθοντας τη ζέστη, νιώθοντας την υποχρέωση, την αδυσώπητη κριτική, κάθε φακό, κάθε μάτι, σε κάθε άγγιγμα και στροφή και μορφασμό και χαμόγελο. Δεν υπάρχει μέρος να κρυφτείς».

Just listen to this masterpiece. Peter Drury is a gift and there is nothing like him in the world. Spine tingling. Wow 🫡🇦🇷 pic.twitter.com/12fQgoL1Gg — Mohamed Salad (@SaladNFL) November 27, 2022

Και αν αυτή ήταν η εισαγωγή του, λίγες στιγμές πριν την σέντρα στο ματς της «αλμπισελέστε» ίσως μπορείτε να φανταστείτε τί ακολούθησε όταν ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν άνοιξε το σκορ για την ομάδα του με ένα υπέροχο μακρινό σουτ. «Ευχαριστούν που είναι ένας από αυτούς. Πόσο συχνά έχουν πει αυτή την ευχαριστήρια προσευχή; Πόσο συχνά έχουμε δει αυτά τα λαμπερά μάτια; Πόσο συχνά έχουμε δει το πρόσωπο των αντιπάλων, την απογοήτευση που έπρεπε να έρθει και να τους σημαδέψει;».

Peter Drury on Messi's goal. pic.twitter.com/wsjLymHTiN — Pastol Ayebare (@pastolgahima) November 26, 2022

Εξίσου συγκλονιστικός στην περιγραφή του τέρματος του Μαρόκου στην ιστορική νίκη κόντρα στο Βέλγιο. Μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του αφρικανικού έθνους, που θα μείνει για καιρό χαραγμένη στην μνήμη του. «Μαροκινό χάος! Πιείτε το στην Καζαμπλάνκα, απολαύστε το Ραμπάτ, αυτή είναι η νύχτα σας. Δείτε το από την κορυφή των βουνών του Άτλαντα, πάνω από το εξπρές του Μαρακές, μια νύχτα που το Μαρόκο δεν θα ξεχάσει ποτέ!»

L’incroyable commentaire du meilleur commentateur anglais Peter Drury sur le deuxième but du Maroc 😍 pic.twitter.com/qCCEgMlMDu — Rhm 🇲🇦 (@elchicosuaveee) November 27, 2022

“Drink it in Casablanca, relish it Rabat, this is your night.See it from atop the Atlas Mountains, all above the Marrakech express, a night Morocco would never forget."-Peter Drury



Insane commentary from the legend, Poetic at its Best.



📸 Truesports pic.twitter.com/MShrlvfGYR — Paschal 𓃵 (@callmepaschall) November 27, 2022

Παθιασμένο και το σχόλιό του στο γκολ του Μάρκους Ράσφορντ για την Εθνική Αγγλίας στην αναμέτρηση με την Ουαλία το την Τρίτη (29/11). ««Μάρκους Ράσφορντ. Ω ναι! Μεγαλοπρεπής!Ένα υπέροχο νεαρό ταλέντο που έχει πίσω τη χαρά του για το παιχνίδι και η Αγγλία αντλεί τη χαρά της από αυτόν. Μάρκους Ράσφορντ, αγαπώ ξανά τη ζωή!»