Το κόμμα των Δημοκρατικών στην Αμερική πήρε θέση στη διαμάχη Μέσι-Ρονάλντο! (vid)

Το αντίπαλο δέος του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, οι δημοκρατικοί, θέλησαν να «τρολάρουν» την συνάντηση του πλανητάρχη με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, δημοσιεύοντας ένα βίντεο θαυμασμού για τον Λιονέλ Μέσι.

Ένα από τα σημαντικότερα highlights των τελευταίων ημερών στην αθλητική και όχι μόνο πραγματικότητα, είναι αναμφίβολα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ προσκλήθηκε προσωπικά από τον πλανητάρχη με τον οποίο και είχαν μία πoλύωρη συζήτηση εφ' όλης της ύλης για θέματα πέρα από το ποδόσφαιρο ή τον αθλητισμό γενικά και παρευρέθηκε μάλιστα στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ προς τιμήν του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπριν Σαλμάν, που ήταν κανονισμένο να επισκεφθεί στον λευκό οίκο την ίδια ημέρα με τον 40χρόνο επιθετικό.

Ο απόηχος της συνάντησης όπως ήταν φυσικό ήταν τεράστιος, με το θέμα αυτό να απασχολεί ολά τα μέσα παγκοσμίως. Έτσι, το αντίπαλο δέος του Τραμπ στη πολιτικη, οι δημοκρατικοί θέλοντας να «κλέψουν» λίγο από την λάμψη του γεγονότος αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν ένα βίντεο «λατρείας» προς το αντίστοιχο αντίπαλο δέος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι.

Πιο αναλυτικά, ανάρτησαν ένα βίντεο στο επίσημο λογαριασμό του κόμματος στο Instagram με τη λεζάντα «mogged» που στην αργκό των «GenZ» σημαίνει ότι κάποιος επισκειάζει με τη λάμψη του τους υπόλοιπους ή σε αυτή την περίπτωση ο Μέσι επισκιάζει με την λάμψη του τον Ρονάλντο, παίρνοντας με αυτόν τον τρόπο θέση στο χρόνιο debate για το ποιος από τους δύο είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής.