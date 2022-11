«Μπάχαλο» στην εθνική Ουρουγουάης με το περιβραχιόνιο, το οποίο άλλαξε δύο φορές χέρια και τελικά κατέληξε στον... πάγκο μαζί με τον Έντινσον Καβάνι, με αποτέλεσμα η Σελέστε να τελειώσει το ματς χωρίς αρχηγό!

Η Ουρουγουάη είχε τις ευκαιρίες για να ισοφαρίσει την Πορτογαλία πριν δεχθεί το 2-0, αλλά όχι και την απαιτούμενη συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Εκτός, όμως, από όσα της έλειψαν για να πάρει κάτι από το παιχνίδι, δεν είχε ένα βασικό συστατικό ενός ποδοσφαιρικού αγώνα: περιβραχιόνιο για τον αρχηγό της!

Για πάνω από 20 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, η Σελέστε αγωνίστηκε χωρίς αρχηγό! Πώς έγινε αυτό; Αρχικά, ο Ντιέγκο Γοδίν ήταν εκείνος που οδήγησε την ενδεκάδα των Ουρουγουανών στο χορτάρι, βγαίνοντας, όμως, από το παιχνίδι ως αλλαγή στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης.

Αμέσως, παρέδωσε το περιβραχιόνιο στον Έντινσον Καβάνι, ο οποίος παρέμενε στο χορτάρι. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το μπέρδεμα συνέβη όταν ο Ντιέγκο Αλόνσο πέρασε στο παιχνίδι τον Λουίς Σουάρες.

Ο στράικερ της Βαλένθια έδωσε τη θέση του στον πολύπειρο συμπαίκτη του, έφυγε προς τον πάγκο κι εκεί διαπίστωσε πως ξέχασε να του δώσει το περιβραχιόνιο. Παρ' όλα αυτά, όπως φαίνεται στο βιντεάκι που κυκλοφόρησε, ο φροντιστής της Σελέστε το πήρε και το άφησε στον πάγκο. Ο Σουάρες, λοιπόν, δεν φόρεσε ποτέ το περιβραχιόνιο κάτι που φάνηκε και στη ροή του αγώνα και ο Ιρανός ρέφερι της αναμέτρησης, Φαγκάνι, ο τέταρτος και οι βοηθοί του δεν κατάλαβαν ποτέ ότι η Ουρουγουάη συνέχισε έκτοτε χωρίς αρχηγό.

So, was that one #crazysoccermoment because I think #uruguay went on to play the rest of the game without the captain’s armband as #cavani went off the pitch without handing over to #suarez after they hug at the touch line. Has that happened before👀? I wonder🤣 #fifaworldcup2022 pic.twitter.com/UgGuqzGsve