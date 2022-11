Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, Τίτε ανέλαβε την ευθύνη για τους τραυματισμούς των Νεϊμάρ και Ντανίλο, τονίζοντας πως θα έπρεπε να αντικαταστήσει νωρίτερα τους δυο ποδοσφαιριστές του.

Ο Τίτε έχει σοβαρούς αγωνιστικούς «πονοκεφάλους» ενόψει των δυο επόμενων αναμετρήσεων της Βραζιλίας για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει τον ηγέτη της ομάδας του, Νεϊμάρ και τον βασικό του δεξιό μπακ, Ντανίλο. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Σελεσάο στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Σερβία (28/11, 18:00) και τόνισε πως ευθύνεται για τους τραυματισμούς των παικτών του, καθώς δεν τους απέσυρε νωρίτερα από το παιχνίδι και εξέφρασε τη σιγουριά του, πως θα τους δούμε αμφότερους στην πορεία του τουρνουά.

«Δεν είμαι γιατρός αλλά πιστεύω ότι τόσο ο Νεϊμάρ όσο και ο Ντανίλο θα ξαναπαίξουν στο Μουντιάλ. Έχω επιλέξει ήδη τους αντικαταστάτες τους αλλά δεν σας τους λέω. Δεν κατάλαβα πως είχε πρόβλημα ο Νεϊμάρ και όταν το αντιλήφθηκα, τον έκανα αλλαγή αλλά έκανα λάθος. Είχε ήδη χτυπήσει όταν συμμετείχε στη φάση του πρώτου γκολ. Έπρεπε να τον είχαν κάνει αλλαγή νωρίτερα. Έκανα λάθος επίσης και με τον Ντανίλο, έπρεπε να τον είχα αντικαταστήσει.

Πάνω στον Νεϊμάρ, στο ματς με την Σερβία, έγιναν πολλά φάουλ. Θα πρέπει να προστατεύουμε τους μεγάλους παίκτες, εάν θέλουμε το θέαμα. Το φάουλ για το οποίο γίνεται λόγος, του Μιλένκοβιτς, δεν έγινε με πρόθεση, ο παίκτης δεν ήθελε να κάνει κακό στον Νεϊμάρ. Ίσως όμως να έπαιξε ρόλο ένα δυνατό φάουλ που είχε γίνει λίγο νωρίτερα στον Νεϊμάρ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τίτε.

