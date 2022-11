O Νεϊμάρ υπέστη διάστρεμμα στο ματς της Βραζιλίας με τη Σερβία και θα χάσει τα υπόλοιπα ματς της Σελεσάο στην φάση των ομίλων κόντρα σε Ελβετία και Καμερούν.

Χωρίς τον ηγέτη της θα πορευτεί η Βραζιλία μέχρι το τέλος της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Ο Νεϊμάρ υπέστη διάστρεμμα στον αστράγαλο στη νίκη της Σελεσάο επί της Σερβίας και θα χάσει τα επόμενα ματς της εθνικής του κόντρα σε Ελβετία (28/11, 18:00) και Καμερούν (2/12, 21:00).

Ο διεθνής σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν θα είναι δεδομένα έτοιμος να αγωνιστεί για τη Βραζιλία εάν καταφέρει να προκριθεί στη φάση των «16» του Μουντιάλ. Θυμίζουμε πως όταν τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ τον αντικατέστησε ο Άντονι, ενώ ο Τίτε έχει και την επιλογή του Ροντρίγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

