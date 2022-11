Το παιχνίδι του Μεξικού με την Αργεντινή για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, παρακολούθησαν 88.966 θεατές, η μεγαλύτερη προσέλευση σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου εδώ και 28 χρόνια!

Το «στάδιο Lusail», βόρεια της Ντόχα, το οποίο θα φιλοξενήσει και τον τελικό της διοργάνωσης στις 18 Δεκεμβρίου, είχε το βράδυ του Σαββάτου (26/11), στη «μάχη» της Αργεντινής με το Μεξικό τη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου σε ματς Μουντιάλ, από τον περίφημο τελικό του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τη FIFA.

Τότε, πριν από 28 χρόνια δηλαδή, 91.194 άτομα βρέθηκαν στο Rose Bowl στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια και παρακολούθησαν τη Βραζιλία να κερδίζει την Ιταλία στη διαδικασία των πέναλτι. Η προσέλευση του Σαββάτου (26/11) προσέγγισε αυτόν τον αριθμό -88.866- και είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων σχεδών 30 χρόνων.

Φυσικά ξεπέρασε κατά αρκετές εκατοντάδες τον αριθμό των δύο προηγούμενων αναμετρήσεων στο ίδιο στάδιο, όταν η Βραζιλία κέρδισε τη Σερβία και η Αργεντινή έχασε από τη Σαουδική Αραβία.

Τα ποσοστά συμμετοχής στο Μουντιάλ του Κατάρ δεν ήταν μεταξύ των κορυφαίων 30 για όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέχρι χθες. Ο περισσότερος κόσμος που έδωσε ποτέ το παρών σε παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι οι 173.850 που βρέθηκαν στο στάδιο «Μαρακανά» στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1950 στη νίκη της Ουρουγουάης με 2-1 επί της οικοδέσποινας Βραζιλίας. Άλλα στάδια στη λίστα των 30 κορυφαίων, περιλαμβάνουν το «Ατζέκα» της Πόλης του Μεξικού, το «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου και το «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα.

OFFICIAL



The attendance tonight at Lusail Stadium for #ARGMEX was the highest in men's @FIFAWorldCup history, since the 1994 Final (94,194).@Argentina | @miseleccionmx pic.twitter.com/d4Mo5NdKI3