Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδωσε το παρών στην συνέντευξη Τύπου της εθνικής Πορτογαλίας και ζήτησε από τους δημοσιογράφους να σταματήσουν να ρωτούν τους συμπαίκτες του για τον ίδιο ενώ τους εξήγησε και τι συνέβη στο περιστατικό με τον Μπρούνο Φερνάντες στα αποδυτήρια.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έδειξε ενοχλημένος από το συνήθειο των δημοσιογράφων να ρωτούν για το δικό του θέμα τους συμπαίκτες του ενώ τόνισε πως το συμβάν με τον Μπρούνο Φερνάντες δεν είχε καμία σχέση με τα όσα γράφονταν στα media και απλώς ήταν ένα πείραγμα.

Αναλυτικά το απόσπασμα των δηλεώσεων του Κριστιάνο Ρονάλντο:

Για το περιστατικό με τον Μπρούνο Φερνάντες:

«Είμαι αλεξίσφαιρος, με σιδερένια πανοπλία. Σταματήστε να ρωτάτε τους συμπαίκτες μου για εμένα. Με τον Μπρούνο Φερνάντες παίζαμε, δεν έγινε κάτι. Άργησε να έρθει, είχε καθυστέρηση το αεροπλάνο του και του είπα "με το πλοίο ήρθες;", αυτό ήταν».

BREAKING: Ronaldo has addressed the media in Qatar and urges them to stop asking other Portugal players about him. pic.twitter.com/buAJxG7S6D