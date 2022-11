Ο Καρίμ Μπενζεμά ταλαιπωρείται ακόμα από ενοχλήσεις στο γόνατο και στον ιγνυακό τένοντα, δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί με την Γαλλία και δύσκολα θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της εθνικής του κόντρα στην Αυστραλία.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν έχει ουκ ολίγους αγωνιστικούς «πονοκεφάλους» να διαχειριστεί. Οι πρωταθλητές κόσμου ταξίδεψαν στο Κατάρ για το Μουντιάλ χωρίς τους τραυματίες Πολ Πογκμπά, Ενγκολό Καντέ και Πρένσελ Κιμπεμπέ, ενώ στην προπόνηση «έχασαν» και τον Κρίστοφερ Ενκουκού.

Ακόμα ένα πρόβλημα των Τρικολόρ είναι οι ενοχλήσεις που ταλαιπωρούν τον Καρίμ Μπενζεμά. Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας πονάει στο γόνατο και στον ιγνυακό τένοντα, με αποτέλεσμα να μην έχει καταφέρει ακόμα να βγάλει προπόνηση με τους συμπαίκτες του.

