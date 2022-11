Ανησυχία στις τάξεις της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, καθώς ο Κρίστοφερ Ενκουκού αποχώρησε από την προπόνηση με πρόβλημα τραυματισμού μετά από μονομαχία με τον Καμαβινγκά. Αποχώρησε μετά από 15 λεπτά ο Μπενζεμά.

Η εθνική της Γαλλίας είναι μια από τις πλέον «ταλαιπωρημένες» ομάδες από τραυματισμούς που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Ο Ντιντιέ Ντεσάν δεν μπορεί να υπολογίζει τους βασικούς του μέσους Ενγκολό Καντέ και Πολ Πογκμπά, ενώ νοκ άουτ από την 26αδα έμεινε ο Πρένσελ Κιμπεμπέ, ο οποίος προοριζόταν για παρτενέρ του Ραφαέλ Βαράν στο κέντρο της άμυνας.

Από την τελευταία προπόνηση των Τρικολόρ προέκυψε ακόμα ένα πρόβλημα, καθώς ο Κρίστοφερ Ενκουκού αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού. Ο μεσοεπιθετικός της Λειψίας χτύπησε στο αριστερό πόδι μετά από μαρκάρισμα του χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης, Εντουάρντο Καμαβινγκα, δεν μπόρεσε να συνεχίσει την προπόνηση και αποχώρησε κουτσαίνοντας.

Here is how Christopher Nkunku got his injury moments ago. (RMC) pic.twitter.com/UNOiiVVOMM