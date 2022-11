Προσκεκλημένος από την Πολωνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε ένα σεμινάριο στη Βαρσοβία, ο Μαρσέλο Μπιέλσα ετοίμασε μια ομιλία για να τους βοηθήσει ενόψει του Μουντιάλ αφού ανέλυσε... τα τελευταία 50 παιχνίδια τους και 65 συνολικά παίκτες.

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα ο αγαπημένος «τρελός» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου (απ)έδειξε ακόμα μια φορά την απίστευτη εμμονή του με το άθλημα και την συγκλονιστική του προσοχή στη λεπτομέρεια. Προσκεκλημένος από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πολωνίας, ο Αργεντινός έδωσε μια διάλεξη για την εθνική ομάδα της χώρας ενόψει του Μουντιάλ και όλο το internet παραμιλά.

Ο πρώην προπονητής της Λιντς, ο οποίος έχει συνδεθεί έντονα με μια πιθανή μεταγραφή στην Μπόρνμουθ τις τελευταίες ημέρες, είναι γνωστός για την σχολαστική προσέγγισή του στη μελέτη τόσο του αντιπάλου όσο και της δικής του ομάδας, έτσι στο σεμινάριο που παρέδωσε στο Στάδιο της Λέγκια Βαρσοβίας στην Πολωνία, παρουσίασε τα ευρήματά του αφού συνέταξε αναφορές για 65 διαφορετικούς παίκτες από την εθνική ομάδα της Πολωνίας. Για να το κάνει αυτό, ο 67χρονος τεχνικός παρακολούθησε και ανέλυσε τους τελευταίους 50 αγώνες τους, σύμφωνα με την «Yorkshire Evening Post». Αυτός είναι ένας σοβαρός αριθμός ωρών, ακόμη και για τα πρότυπα της Μπιέλσα.

Το σεμινάριο, που χρηματοδοτήθηκε από την Πολωνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και διοργανώθηκε από την STPN και την Asystent Trenera, προσέλκυσε μεγάλο πλήθος, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή της Πολωνίας Τσέσλαβ Μίχνιεβιτς. Πλήθος κόσμου στα social media αντέδρασε ανάλογα στη διάλεξη του «el loco» βγάζοντάς του το καπέλο για το αστείρευτο πάθος του για το άθλημα.

Marcelo Bielsa is currently delivering a lecture at the Legia Warsaw stadium in Poland 🇵🇱

According to one of the attendees, Bielsa, in preparation for this lecture, watched the last 50 matches of the Polish national team. He presented a minutes schedule of 65 players. pic.twitter.com/iPzv8lbT4a