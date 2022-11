Η Ομοσπονδία της Σενεγάλης έδειξε την εμπιστοσύνη της στον επί επτά χρόνια προπονητή της, Αλιού Σισέ και του έδωσε νέο διετές συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές, δέκα μέρες πριν το Μουντιάλ του Κατάρ.

Μπορεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων της Σενεγάλης να επικεντρώνεται στην κατάσταση του Σαντιό Μανέ και αν θα προλάβει να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ αλλά η Ομοσπονδία δέκα μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ προχώρησε στην ανανέωση του Αλιού Σισέ.

Ο 46χρονος θεωρείται ως ο πιο επιτυχημένος προπονητής της εθνικής του ομάδας, καθώς οδήγησε τα Λιοντάρια στο πρώτο τους Copa Africa, ενώ υπό τις οδηγίες του η Σενεγάλη έφτασε σε δυο Παγκόσμια Κύπελλα. Η Ομοσπονδία της Σενεγάλης αντέμειψε τον Σισέ με νέο διετές συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές.

Aliou Cisse has extended his contract as Senegal 🇸🇳 head coach until 2024.



He took up the team in 2015.



AFCON 2017: Quarters

AFCON 2019: Finalists

AFCON 2021: CHAMPIONS 🏆



Qualified the Teranga Lions to the World Cup for the first time since 2002 for the 2018 & 2022 editions. pic.twitter.com/RBsppJ974x