Ο Σαντιό Μανέ αποχώρησε μόλις στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Μπάγερν Μονάχου με τη Βέρντερ Βρέμης, έχοντας υποστεί μυϊκό τραυματισμό και μένει να φανεί το μέγεθος του προβλήματος. Σε 13 μέρες είναι το πρώτο ματς της Σενεγάλης για το Μουντιάλ.

Πρόβλημα για τον Σαντιό Μανέ, 13 μέρες πριν την πρεμιέρα της Σενεγάλης για το Μουντιάλ. Ο διεθνής επιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης της Μπάγερν Μονάχου με τη Βέρντερ Βρέμης στην «Allianz Arena» και εν τέλει βγήκε αναγκαστικά αλλαγή στο 20ο λεπτό.

Το πρόβλημα του σταρ των Βαυαρών είναι μυϊκό και μένει να φανεί το μέγεθος του και κατά πόσο μπορεί να δημιουργήσει θέμα στη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Ο Μανέ είναι ο ηγέτης της εθνικής του ομάδας και μετράει 33 γκολ σε 92 εμφανίσεις.

Sadio Mane has been subbed off after injury just 20 minutes into play



Senegal First World Cup match is in 13 days pic.twitter.com/zCNYmJvbD7