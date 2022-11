Ο Σαντιό Μανέ είναι μύθος στην πατρίδα του, τη Σενεγάλη και ως τέτοιος έπραξε για άλλη μια φορά, καθώς έστειλε 100 υπογεγραμμένες φανέλες της Μπάγερν Μονάχου για τα παιδάκια του χωριού του.

Η σύνδεση του Σαντιό Μανέ με τη γενέτειρά του, το χωριό Μπαμπαλί της Σενεγάλης, είναι άρρηκτη και δεν λογαριάζει δόξα, χρήματα και διακρίσεις. Ο θρύλος του ποδοσφαίρου της χώρας και κάπτεν της εθνικής επιβεβαίωσε ξανά το status του δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τα παιδιά του χωριού του, στα οποία και επιφύλαξε μια έκπληξη που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ που θα γυριστεί από το «TNT Sports» με θέμα τις ρίζες του Σαντιό Μανέ, το τηλεοπτικό δίκτυο σκέφτηκε πως θα ήταν ιδανικό να φτάσει στο χωριό με δώρα του Σενεγαλέζου σταρ. Κι εκείνος ανταποκρίθηκε και με το παραπάνω, αφού σε συνεννόηση με την Μπάγερν Μονάχου έστειλε 100 υπογεγραμμένες φανέλες του στα παιδάκια του Μπαμπαλί.

Το ταξίδι της «μαγικής» βαλίτσας από τα αποδυτήρια των Βαυαρών ως τη Σενεγάλη βιντεοσκοπήθηκε από το «TNT», αποτυπώνοντας έτσι τα πανευτυχή πρόσωπα των εκατοντάδων μικρούληδων που ντύθηκαν στα χρώματα της Μπάγερν και έπαιξαν μπάλα στην αλάνα, εκεί που και ο ίδιος ο Μανέ έπαιζε ως πιτσιρικάς και που επέστρεψε για να παίξει το περασμένο καλοκαίρι.

Αυτή η κίνηση δεν είναι άγνωστη για τον Μανέ, καθώς είχε κάνει το ίδιο και όταν αγωνιζόταν με τη Λίβερπουλ, έχοντας στείλει τότε 300 φανέλες.

Δείτε το υπέροχο βίντεο:

Sadio Mane sent 100 Bayern Munich shirts to his his native village of Bambaly in Senegal 🇸🇳



The kids love it ❤❤❤



pic.twitter.com/tGLR1JZIUE