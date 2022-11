O μέσος της ΑΕΚ, Νταμιάν Σιμάνκσι, βρίσκεται στην τελική 26αδα της Πολωνίας για την τελική φάση του Μουντιάλ στο Κατάρ.

Μετά τον Ντομαγκόι Βίντα ακόμα ένας παίκτης της ΑΕΚ θα ταξιδέψει στο Κατάρ για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο λόγος για τον Νταμιάν Σιμάνσκι. Ο Πολωνός μέσος κέρδισε την εμπιστοσύνη του Τσέσλαβ Μιχνιέβιτς και βρίσκεται στην τελική 26αδα για το Μουντιάλ.

Official. Poland squad for the 2022 World Cup. 🚨🇵🇱 #WorldCup2022 pic.twitter.com/qESnxIs3sw