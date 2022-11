Όπως αναμενόταν ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Ντομαγκόι Βίντα, είναι στην τελική αποστολή της Κροατίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Εκτός ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Ντομινίκ Κοτάρσκι.

Τις τελικές επιλογές του για το Μουντιάλ του Κατάρ ανακοίνωσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας, Ζλάτκο Ντάλιτς. Όπως ήταν αναμενόμενο στην 26αδα βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ και εκ των αρχηγών της «Χρβάτσκα», Ντομαγκόι Βίντα.

Ο 33χρονος σέντερ μπακ της Ένωσης έχει καταγράψει 99 συμμετοχές με το εθνόσημο και στο Κατάρ θα έχει την ευκαιρία να γίνει... τριψήφιος. Ο πολύπειρος αμυντικός ήταν στην αποστολή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 αλλά δεν αγωνίστηκε στη Βραζιλία, ενώ το 2018 στη Ρωσία έπαιξε βασικός και αναντικατάστατος σε έξι από τα επτά παιχνίδια (πήρε ανάσες στην βαθμολογικά αδιάφορη τρίτη αγωνιστική του ομίλου), σκόραρε στον προημιτελικό με τους Ρώσους και ήταν από τους πρωταγωνιστές της πορείας της ομάδας του μέχρι τον χαμένο τελικό από τη Γαλλία.

Εκτός αποστολής έμεινε εν τέλει ο νεαρός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Ντομινίκ Κοτάρσκι, ο οποίος είχε μπει στην προεπιλογή, ενώ «κόπηκαν» και οι πρώην παίκτες του «Δικεφάλου του Βορρά», Γιόσιπ Μίσιτς και Αντόνιο Τσόλακ, με την απουσία του τελευταίου να προκαλεί αίσθηση, λόγω της εξαιρετικής σεζόν που διανύει με τη Ρέιντζερς. Στον αντίποδα στην 26αδα είναι ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ, Μάρκο Λιβάια.

Από εκεί και πέρα στην αποστολή δεν υπάρχουν εκπλήξεις, καθώς μέσα είναι όλα τα μεγάλα ονόματα, όπως οι Λούκα Μόντριτς, Ματέο Κόβασιτς, Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, Ντέγιαν Λόβρεν και Ιβάν Πέρισιτς.

HERE IT IS! 🥁



🇭🇷➡️🇶🇦#Croatia squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar!#WorldCup #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/P5T3876pP2