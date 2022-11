Με μπροστάρηδες τους Γκάρεθ Μπέιλ και Άαρον Ράμσεϊ θα παραταχθεί στο Κατάρ για το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της η Ουαλία.

Η ώρα του πρώτου Μουντιάλ στην καριέρα τους έφτασε για τον Γκάρεθ Μπέιλ και τον Άαρον Ράμσεϊ. Οι δύο σημαίες της πιο επιτυχημένης εθνικής Ουαλίας της σύγχρονης εποχής θα βρίσκονται φυσικά στο Κατάρ, δεσπόζοντας στην 26μελή αποστολή που ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «Δράκων», Ρομπ Πέιτζ.

Μαζί τους οι περισσότεροι από όσους πήγαν στη «μάχη» του Euro το καλοκαίρι του 2021, όπως οι Κίφερ Μουρ, Ντάνι Γουόρντ, Νίκο Γουίλιαμς, Χάρι Γουίλσον, ενώ από τις νέες προσθήκες ξεχωρίζει ο στράικερ της Νότιγχαμ Φόρεστ, Μπρέναν Τζόνσον.

Αναλυτικά η αποστολή:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ:

Γουέιν Χένεσεϊ (Νότιγχαμ Φόρεστ), Ντάνι Γουόρντ (Λέστερ), Άνταμ Ντέιβις (Σέφιλντ Γιουνάιτεντ)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ:

Κρις Γκάντερ (Γουίμπλεντον), Μπεν Ντέιβις (Τότεναμ), Κόνορ Ρόμπερτς (Μπέρνλι), Ίθαν Αμπάντου (Σπέτσια), Κρις Μέφαμ (Μπόρνμουθ), Τζο Ρόντον (Ρεν), Νίκο Γουίλιαμς (Νότιγχαμ Φόρεστ), Τομ Λόκιερ (Λούτον), Μπεν Καμπάνγκο (Σουόνσι)

ΜΕΣΟΙ:

Άαρον Ράμσεϊ (Νις), Τζο Άλεν (Σουόνσι), Χάρι Γουίλσον (Φούλαμ), Τζόνι Γουίλιαμς (Σουίντον), Τζο Μόρελ (Πόρτσμουθ), Μάθιου Σμιθ (Μίλτον Κέινς Ντονς), Ντίλαν Λέβιτ (Νταντί Γιουνάιτεντ), Ρούμπιν Κόλγουιλ (Κάρντιφ), Σόρμπα Τόμας (Χάντερσφιλντ)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ:

Γκάρεθ Μπέιλ (Λος Άντζελες), Ντάνιελ Τζέιμς (Φούλαμ), Κίφερ Μουρ (Μπόρνμουθ), Μπρέναν Τζόνσον (Νότιγχαμ Φόρεστ), Μαρκ Χάρις (Κάρντιφ)

