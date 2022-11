Ο τραυματισμός που αποκόμησε ο Τίμο Βέρνερ στο χθεσινό ματς της Λειψίας κόντρα στην Σαχτάρ είναι εν τέλει αρκετά σοβαρός και θα του στερήσει την συμμετοχή του στο προσεχές Μουντιάλ του Κατάρ.

Πολύ άσχημα ήταν τα νέα της μαγνητικής του Τίμο Βέρνερ μετά τον τραυματισμό του στο τελευταίο ματς της Λειψίας για τους ομίλους του Champions League χθες απέναντι στην Σαχτάρ. Ο Γερμανός επιθετικός υπέστη αρκετά σοβαρή ζημιά στους συνδέσμους του αριστερού του αστραγάλου και δεν πρόκειται να παίξει ποδόσφαιρο πριν το 2023, όπως ανακοίνωσαν οι Ταύροι στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.

Αυτό σημαίνει ότι ο άτυχος επιθετικός τίθεται αυτομάτως εκτός πλάνων του Χάνσι Φλικ για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που αρχίζει στο Κατάρ σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τις προσπάθειες της «Νατσιονάλμανσαφτ».

Ο Βέρνερ μετά την επιστροφή του στην «RB Arena» από το Λονδίνο και την Τσέλσι μετρούσε φέτος 9 γκολ και 4 ασίστ σε 16 ματς των Ταύρων σε όλες τις αναμετρήσεις.

ℹ️ Timo Werner suffered an ankle injury last night in the win over Shakhtar Donetsk.



Scans today in Leipzig showed that he has unfortunately torn the syndesmosis ligament in his left ankle and will therefore be out for the rest of 2022. pic.twitter.com/tLLAfxb2op