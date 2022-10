Η μάνατζερ του Πολ Πογκμπά, Ραφαέλα Πιμέντα, επιβεβαίωσε πως ο Γάλλος χαφ δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Καταρ.

Μετά τον Ενγκολό Καντέ ο Ντιντιέ Ντεσάν χάνει οριστικά και τον έτερο βασικό του χαφ, τον Πολ Πογκμπά. Ο Γάλλος δεν πρόλαβε να κλείσει ούτε δύο εβδομάδες στις προπονήσεις της Γιουβέντους και υπέστη εκ νέου τραυματισμό, ο οποίος θα του στερήσει την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Οι ιατρικές εξετάσεις που έγιναν χθες και σήμερα στο Τορίνο και το Πίτσμπουργκ έδειξαν πως ο 29χρονος μέσος δεν θα έχει αναρρώσει εγκαίρως για να προλάβει να αγωνιστεί στο Μουντιαλ. Η επιβεβαίωση προήλθε από την μάνατζερ του Πογκμπά, Ραφαέλα Πιμέντα.

«Ο Πολ θα ήθελε να επιστρέψει στην ομάδα το συντομότερο δυνατό, αλλά πρέπει να είναι υπομονετικός, να δουλέψει σκληρά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και να δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να επιστρέψει στο γήπεδο για τους οπαδούς και την ομάδα του το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η Πιμέντα.

Υπενθυμίζουμε πως οι Τρικολόρ εκτός από τους Καντέ και Πογκμπά έχουν ήδη χάσει τον τερματοφύλακα της Μίλαν, Μάικ Μενιάν, ενώ υπάρχει κίνδυνος και για την παρουσία του Ράφαελ Βαράν.

