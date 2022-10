Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουκρανίας με επίσημο αίτημα της στην FIFA ζητάει την αποβολή του Ιράν, καθώς κατηγορεί την χώρα τους για προμήθεια όπλων στους Ρώσους.

Μετά την Ιταλία και η Ουκρανία έκανε επίσημο αίτημα για την αποβολή της εθνικής ομάδας του Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ! Η ομοσπονδία των Ουκρανών κατηγορεί τους Ιρανούς για εμπόριο όπλων στη Ρωσία, γεγονός που αν είναι αληθές παραβιάζει τους νόμους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διακρίσεις.

H ομάδα των διεθνών ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, Εχσάν Χατζισαφί και Μιλάντ Μοχαμαντί βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ του 2022 μαζί με την Αγγλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ουαλία. Θυμίζουμε πως η σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι προγραμματισμένη για τις 20 Νοεμβρίου.

