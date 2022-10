Τον αποκλεισμό του Ιράν από το Μουντιάλ 2022 λόγω της συμμετοχής στην πολεμική επιχείρηση της Ρωσίας ζήτησε η Σαχτάρ Ντόνετσκ, καλώντας τη FIFA να δώσει τη θέση του στην εθνική Ουκρανίας.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ απέχει λιγότερο από έναν μήνα, αλλά οι «φωνές» κατά της συμμετοχής του Ιράν καλά κρατούν κι αυτή τη φορά εκφράζονται από διαφορετικό πρίσμα. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ, με επίσημη ανακοίνωση, ζητά από τη FIFA την αποβολή της εθνικής Ιράν από το επερχόμενο Μουντιάλ, όχι λόγω των αντιδημοκρατικών πρακτικών που επικρατούν στη χώρα, αλλά λόγω της συμμετοχής του κράτους στους πρόσφατους βομβαρδισμούς του Κιέβου.

Η ουκρανική πρωτεύουσα δέχθηκε εκ νέου πυρά το τελευταίο διάστημα από drone-«καμικάζι» που φέρεται να εκτοξεύθηκαν από Ιρανούς τεχνικούς και ο σύλλογος που αγωνίζεται και στο φετινό Champions League, μέσω του CEO Σεργκέι Πάλκιν, καλεί την παγκόσμια συνομοσπονδία να πετάξει εκτός Μουντιάλ το Ιράν και αντ' αυτού, μάλιστα, να δώσει τη θέση του στην εθνική Ουκρανίας.

Ο Πάλκιν έκανε λόγο για δίκαιη απόφαση λόγω των άνισων συνθηκών στις οποίες κλήθηκε να αγωνιστεί η Ουκρανία στα μπαράζ του Ιουνίου, όπου προκρίθηκε από τον ημιτελικό νικώντας τη Σκωτία, αλλά ηττήθηκε στον τελικό με αντίπαλο την Πολωνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Σαχτάρ:



«Όσο η ηγεσία του Ιράν θα διασκεδάζει βλέποντας την εθνική της ομάδα να παίζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, Ουκρανοί θα σκοτώνονται από ιρανικά drone και πυραύλους. Περίπου 250 επιθέσεις με drone έχουν ήδη γίνει σε ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας.

Καθένα από αυτά έχει κατασκευαστεί και διανεμηθεί από τις ιρανικές αρχές, την ιρανική ηγεσία και τον στρατό τους που εξειδικεύτηκε στη διαχείριση εκτόξευσης drones που καταστρέφουν σπίτια, μουσεία, πανεπιστήμια, γραφεία, γήπεδα και παιδικές χαρές. Και το πιο σημαντικό, που σκοτώνουν Ουκρανούς πολίτες. Συμπεριλαμβανομένων παιδιών. Παιδιών που ονειρεύονταν επίσης να δουν τη χώρα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Σαχτάρ καλεί λοιπόν τη FIFA και όλη τη διεθνή κοινότητα να αποβάλει αμέσως το Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω της άμεσης συμμετοχής του στις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Θα είναι μια απολύτως δίκαιη απόφαση που θα εστιάσει την προσοχή ολόκληρου του κόσμου σε ένα καθεστώς που σκοτώνει τους ίδιους τους ανθρώπους του και βοηθά στο να σκοτώνονται Ουκρανοί.



Η ελεύθερη θέση θα πρέπει να δοθεί στην εθνική Ουκρανίας, η οποία απέδειξε ότι είναι άξια συμμετοχής στο Μουντιάλ. Υπό άνισες συνθήκες σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες των μπαράζ, έπαιξαν με καρδιά. Η απόφαση αυτή είναι ιστορικά και αγωνιστικά δικαιολογημένη. Προτρέπω άπαντες να ενισχύουν την πίεση στην ποδοσφαιρική γραφειοκρατία. Αρκετά με το να επαναλαμβάνουμε τα λάθη του Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία, κρύβοντάς τα πίσω από μια κενή θέση περί διαχωρισμού πολιτικής και αθλητισμού. Το να επιτρέπουμε τη συμμετοχή τρομοκρατών στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πολιτική. Και είναι καιρός να βάλουμε ένα τέλος σε αυτήν».



