Δύσκολες ώρες περνάει το Ιράν λόγω των επεισοδίων του τραγικού θανάτου της Μαχσά Αμινί στα «χέρια» της... αστυνομίας ηθών, στα οποία τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν δεν αφήνει τους παίκτες να μιλήσουν ανοιχτά, όμως ο επιθετικός της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Σαρντάρ Αζμούν είναι αυτός που έσπασε τη σιωπή του και ξέσπασε.

Οι Ιρανοί έδωσαν φιλικό στην Αυστρία κόντρα στη Σενεγάλη, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο και οι ποδοσφαιριστές έστειλαν το μήνυμα τους, καθώς κατά την ανάκρουση του εθνικού τους ύμνου φορούσαν μαύρα μπουφάν για να κρύψουν το σήμα και τα χρώματα της πατρίδας τους.

As nation-wide protests grip Iran and women remove their hijabs risking death, their national football team prepares for the World Cup.#TeamMelli 🇮🇷 wore a black jacket covering national symbols during the playing of their anthem in a friendly against Senegal in Austria. pic.twitter.com/LHEHlfOUCi