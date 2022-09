Daily Mail: «Χάος στο Ιράν πριν το Μουντιάλ, o Χατζισαφί αναγκάστηκε να σβήσει ανάρτηση για την Μαχσά Αμινί»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mailεπικρατεί χάος στις τάξεις του Ιράν λίγους μήνες πριν τη συμμετοχή τους στο Μουντιάλ μετά το θάνατο της Μαχσά Αμινί. Οι αρχηγοί της ομάδας Εχσάν Χατζισαφί και Αλιρέζα Γιάχανμπας φέρονται να αναγκάστηκαν να σβήσουν αναρτήσεις τους!

Αναβρασμός επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στην κοινωνία του Ιράν μετά τον τραγικό θάνατο της Μαχσά Αμινί. Η 22χρονη συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη για "ανάρμοστη ενδυμασία" από την αστυνομία ηθών, η οποία είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της τήρησης του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας και άφησε την τελευταία της πνοή τρεις ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο. Ο άδικος χαμός της νεαρής κοπέλας πυροδότησε διαδηλώσεις στις κύριες πόλεις του Ιράν, μεταξύ των οποίων η πρωτεύουσα Τεχεράνη και μέχρι στιγμής τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Οι εξελίξεις επηρέασαν και στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των Ιρανών, καθώς σύμφωνα με τη Daily Mailεπικρατεί χάος στις τάξεις της λίγους μήνες πριν τη συμμετοχή στο Μουντιάλ, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές θέλουν να μιλήσουν ελεύθερα αλλά «περιορίζονται», προεξεχόντων των αρχηγών. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως τόσο ο Αλιρέζα Γιάχανμπας της Φέγενορντ όσο και ο Εχσάν Χατζισαφί της ΑΕΚ, έκαναν αναρτήσεις στα Social Media προς τιμήν της Αμινί, όμως αμφότεροι φέρονται να «αναγκάστηκαν» να τις κατεβάσουν.

Η κατάσταση που επικρατεί οδήγησε και στην αλλαγή έδρας του φιλικού με την Ουρουγουάη (1-0 υπέρ των Ιρανών). Το ματς επρόκειτο να διεξαχθεί στο Ιράν, όμως λόγω των διαδηλωτών εν τέλει διεξήχθη στο προάστιο Ζανκτ Πέλτεν της Βιέννης. Ακόμα και στην Αυστρία τα πράγματα δεν ήταν ήσυχα, καθώς σύμφωνα με τις αναφορές της Daily Mail περίπου 150 Ιρανοί βρέθηκαν ως VIP στο γήπεδο, δύο άνδρες σήκωσαν φωτογραφία της Αμινί και χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση της αστυνομίας για να μην ξεφύγει η κατάσταση.

Την προσεχή Τρίτη (27/9, 17:30) το Ιράν θα δώσει δεύτερο φιλικό στην Αυστρία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη και αναμένονται διαδηλωτές έξω από το γήπεδο.

