Αζμούν: «Δεν μας επιτρέπουν να μιλήσουμε, ζήτω οι Ιρανές!»

Ο διεθνής Ιρανός σέντερ φορ της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Σαρντάρ Αζμούν με story στο Instagram ξέσπασε για τα τεκταινόμενα στην πατρίδα του και τόνισε πως η Ομοσπονδία δεν τους αφήνει να μιλήσουν.

Ο Σαρντάρ Αζμούν έσπασε τη σιωπή του. Ο διεθνής Ιρανός σέντερ φορ με story στο Instagram ξέσπασε για την κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα του και τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Ο επιθετικός της Μπάγερ Λεβερκούζεν επιβεβαίωσε πως η Ομοσπονδία δεν αφήνει τους παίκτες να τοποθετηθούν, όμως αυτός πάει κόντρα, καθώς με την ανάρτηση του καταδίκασε αυτούς που «δολοφονούν με ευκολία» και εξέφρασε τη στήριξη του στις Ιρανές. Θυμίζουμε πως σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail οι αρχηγοί Αλιρέζα Γιάχανμπας και Εχσάν Χατζισαφί είχαν κάνει σχετικές αναρτήσεις που κατέβηκαν.

Η ανάρτηση του Αζμούν:

«Λόγω των κανόνων της Εθνικής Ομάδας, δεν μας επιτρέπουν να πούμε τίποτα μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος προπονητικού μας καμπ, αλλά δεν μπορώ πλέον να ανεχτώ τη σιωπή. Αν θέλουν να με κόψουν από την ομάδα είναι απλά μια θυσία για μια τρίχα σε μια Ιρανή γυναίκα. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαγραφεί αυτή η ανάρτηση. Ντροπή σε όλους πόσο εύκολα δολοφονείτε ανθρώπους. Ζήτω οι Ιρανές».

Sardar Azmoun has broken his silence on the recent protests in Iran. pic.twitter.com/bzG0r1uLYG

— Ashkan🇺🇸 ❤️🦁🔆💚 (@pikappforlife10) September 25, 2022