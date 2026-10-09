Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι: Έκανε την πρώτη ρίψη σε αγώνα μπέιζμπολ
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ζει το αμερικάνικο όνειρο και όταν δεν φοράει τη φανέλα της Σικάγο Φάιαρ, με την οποία έχει επτά γκολ και τρεις ασίστ σε 16 συμμετοχές, φροντίζει να ζήσει στο έπακρο την εμπειρία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ωκεανού.
Έτσι, ο Πολωνός θρύλος έδωσε το παρών σε αγώνα των τοπικών Γουάιτ Σοξ ενάντια στους Κλίβελαντ Γκάρντιανς για το MLB, όπου φόρεσε τη στολή των γηπεδούχων και πραγματοποίησε την πρώτη ρίψη εν μέσω αποθέωσης.
Μάλιστα, ο Λέβα είχε και μία σύντομη συνάντηση με τον Μιγκέλ Βάργκας, με τον κορυφαίο αθλητή των Γουάιτ Σοξ να μιμείται τον πανηγυρισμό του ομόλογού του στη Φάιαρ και τις εικόνες να γίνονται viral στις ΗΠΑ.
From the pitch to a first pitch! ⚽️ Welcome to Rate Field, Robert Lewandowski! https://t.co/KENvRO67TO— Chicago White Sox (@whitesox) October 9, 2026
Miguel Vargas meets Robert Lewandowski and does his goal celebration 🤝 https://t.co/4Xf3GZgbnb— MLB (@MLB) October 9, 2026
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