Η μορφή του Λιονέλ Μέσι θα... επισκιάζει τον ουρανό της Καλκούτας, καθώς ένα άγαλμα ύψους 21 μέτρων αναμένεται να εγκαινιαστεί στην πόλη!

Μερικές ημέρες πριν, ο... βασιλιάς Λιονέλ Μέσι ανέβηκε στην κορυφή του MLS. Η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 3-1 των Βανκούβερ Γουάιτκαπς και η ομάδα του Ντέβιντ Μπέκαμ πανηγύρισε το πρώτο της πρωτάθλημα γράφοντας ιστορία!

Τώρα, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ θα βρεθεί σε ακόμη μία, διαφορετική κορυφή στην... Ινδία. Κι αυτό γιατί ένα εντυπωσιακό, επιβλητικό άγαλμα με τον ίδιο να κρατάει το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ 2022 πρόκειται να αναμένεται να αποκαλυφθεί στην πόλη της Καλκούτας το Σάββατο! Πιο συγκεκριμένα, το άγαλμα του Μέσι θα έχει ύψος 21 μέτρα και η κατασκευή του διήρκησε 40 ημέρες. Ο ίδιος ο Μέσι θα δώσει το «παρών» στην επίσημη τελετή των αποκαλυπτηρίων μαζί με τους συμπατριώτες του Λουίς Σουάρες και Ροντρίγκο Ντε Πολ.

Πρόκειται για μία σιδερένια κατασκευή που... ξεπερνά σε μπόι τον Μέσι περίπου 13 φορές και έχει τοποθετηθεί κοντά σε ένα αντίγραφο του Μπιγκ Μπεν. Στην λαμπρή εκδήλωση του Σαββάτου θα παραστούν φυσικά και πολλοί φαν του 38χρονου. Όλα αυτά, στο πλαίσιο της περιοδείας του Μέσι στην Ινδία όπου αναμένεται να συναντήσει και τον πρωθυπουργό της χώρας.