«Όργια» από τον Μέσι: Ρεκόρ, δύο γκολ και πρόκριση της Ίντερ Μαϊάμι του Άλεν με την υπογραφή του!

Η Ίντερ Μαϊάμι του Άλεν προκρίθηκε για πρώτη φορά στην επόμενη φάση των play off του MLS και ο Λιονέλ Μέσι έβαλε φαρδιά πλατιά την... υπογραφή του σε αυτή την ιστορική στιγμή του συλλόγου.

Ιστορία έγραψε η Ίντερ Μαϊάμι του Άλεν καθώς προκρίθηκε στην επόμενη των play off του MLS για πρώτη φορά, επικρατώντας με το θριαμβευτικό 4-0 της Νάσβιλ και κάνοντας το 2-1 στη σειρά των αγώνων.

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο οποίος έκανε ότι... ήθελε πάνω στο χορτάρι, καθηλώνοντας άπαντες που παρακολούθησαν την αναμέτρηση. Ο Αργεντινός βρήκε τον δρόμο δύο φορές προς τα δίχτυα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 2-0 μέχρι το 39ο λεπτό και στο δεύτερο ημίχρονο, είχε έρθει η στιγμή να γίνει... σερβιτόρος από εκτελεστής.

Συγκεκριμένα, η ασίστ στον Αλέντε για το τελικό 4-0 στο 76ο λεπτό, ήταν η 400η στην καριέρα του, σπάζοντας κάθε ρεκόρ ενώ παράλληλα, απέχει έξι γκολ από τον αριθμό 900 στην καριέρα του.

Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση βασικός και σε ρόλο αριστερού στόπερ ήταν ο ταλαντούχος Έλληνας, Νόα Άλεν, ο οποίος θα ενσωματωθεί στην Εθνική Ελπίδων για τις μάχες του Νοεμβρίου.