Ενεργοποίησε την οψιόν του Κατράνη η Σολτ Λέικ, τα χρήματα που θα παίρνει

Η Σολτ Λέικ ανακοίνωσε πως ενεργοποίησε την οψιόν του Αλέξανδρου Κατράνη, που θα παραμείνει στην ομάδα και το MLS για έναν ακόμη χρόνο.

Η νέα σεζόν θα βρει τον Αλέξανδρο Κατράνη και πάλι στο MLS, αφού η Σολτ Λέικ ανακοίνωσε πως ενεργοποίησε την οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαίο του, το οποίο έληγε τον επόμενο μήνα κι έτσι εκείνος θα παραμείνει στην ομάδα του μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026.

Ο 27χρονος Έλληνας αριστερός μπακ πήγε στις ΗΠΑ τον Φλεβάρη του 2024, όταν η Σολτ Λέικ πλήρωσε περίπου 275 χιλ. ευρώ στην Πιαστ Γκλίβιτσε για να τον κάνει δικό της. Έκτοτε έχει πραγματοποιήσει συνολικά 67 συμμετοχές με την φανέλα της αμερικανικής ομάδας έχοντας σκοράρει τέσσερα γκολ και δώσει εννιά ασίστ. Την τρέχουσα σεζόν εκείνος έχει παίξει σε 32 ματς έχοντας σκοράρει ένα γκολ και δώσει πέντε ασίστ.

Όσον αφορά τα χρήματα που θα λάβει από το νέο συμβόλαιό του, αυτά, σύμφωνα με το «Spotrac», αναμένεται να φτάσει τις 834 χιλ. ευρώ ενώ να σημειωθεί πως υπάρχει οψιόν από την πλευρά της ομάδας για την επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμη ένα έτος με τα ίδια χρήματα.