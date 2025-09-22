MLS: Νέα ασίστ για τον Κατράνη στον αγώνα της Ρίαλ Σολτ Λέικ εναντίον της LAFC

Ο Αλέξανδρος Κατράνης μοίρασε τη ασίστ για το μοναδικό γκολ της Ρίαλ Σολτ Λέικ στην ήττα με 4-1 από τη LAFC.

Τα ξημερώματα της Κυριακής η Ρίαλ Σολτ Λέικ ήρθε αντιμέτωπη με τη LAFC στο Λος Άντζελες στα πλαίσια της 31ης αγωνιστικής του MLS. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν νωρίς το σκορ, μόλις στο 14 λεπτό με ένα πολύ ωραίο γκολ έξω από την περιοχή του Μεξικανού αμυντικού Μπράιαν Βέρα μετά από πάσα του Αλέξανδρου Κατράνη.

Οι γηπεδούχοι εν τέλει ανέτρεψαν το εις βάρους τους σκορ και με τα γκολ των Μπουανγκά και Σον επικράτησαν της Σολτ Λέικ με 4-1. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα ο Έλληνας αριστερός μπακ έπαιξε αρκετά καλά και έφτασε τις τέσσερις ασίστ σε 26 αγώνες πρωταθλήματος αυτή τη σεζόν, έχοντας παράλληλα και ένα γκολ.

Δείτε εδώ το εξαιρετικό γκολ του Βέρα και τη ασίστ του Κατράνη:

