Νεκτάριος Τριάντης: Το ασύλληπτο γκολ που πέτυχε στο ντεμπούτο του στο MLS (vid)
Καλύτερο δεν θα μπορούσε να φανταστεί το ντεμπούτο του στο MLS ο Νεκτάριος Τριάντης. Ο Αυστραλός χαφ που πρόσφατα επέλεξε να εκπροσωπεί την Εθνική Ελλάδος στις διεθνείς διοργανώσεις, αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Μινεσότα Γιουνάιτεντ, τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9).
Στο παιχνίδι με τη Σαν Ντιέγκο, ο άλλοτε παίκτης της Σάντερλαντ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 63ο λεπτό της συνάντησης. Σχεδόν 15 λεπτά μετά, έδωσε την ασίστ στον Χάρβεϊ για το 0-2 της ομάδας του, όμως το καλύτερο το κρατούσε για το φινάλε.
Έχοντας μπει στις καθυστερήσεις τις αναμέτρησης, είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα εκτός εστίας, δεν το σκέφτηκε πολύ και «εκτέλεσε» από το κέντρο του γηπέδου, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με ένα ασύλληπτο σουτ που άφησε άπαντες άναυδους.
OH MY NECTARIOS TRIANTIS! FROM MINNESOTA'S OWN HALF! 🔥 pic.twitter.com/bNCFpsf0Lo— Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025
