Ονειρικό ήταν το ντεμπούτο του Νεκτάριου Τριάντη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τον 22χρονο μέσο να σκοράρει ένα απίθανο γκολ από το κέντρο του γηπέδου, έχοντας προηγουμένως δώσει και ασίστ!

Καλύτερο δεν θα μπορούσε να φανταστεί το ντεμπούτο του στο MLS ο Νεκτάριος Τριάντης. Ο Αυστραλός χαφ που πρόσφατα επέλεξε να εκπροσωπεί την Εθνική Ελλάδος στις διεθνείς διοργανώσεις, αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Μινεσότα Γιουνάιτεντ, τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9).

Στο παιχνίδι με τη Σαν Ντιέγκο, ο άλλοτε παίκτης της Σάντερλαντ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 63ο λεπτό της συνάντησης. Σχεδόν 15 λεπτά μετά, έδωσε την ασίστ στον Χάρβεϊ για το 0-2 της ομάδας του, όμως το καλύτερο το κρατούσε για το φινάλε.

Έχοντας μπει στις καθυστερήσεις τις αναμέτρησης, είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα εκτός εστίας, δεν το σκέφτηκε πολύ και «εκτέλεσε» από το κέντρο του γηπέδου, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με ένα ασύλληπτο σουτ που άφησε άπαντες άναυδους.