Αγγλικό δημοσίευμα εμπλέκει τον Νεκτάριο Τριάντη με σύλλογο της Championship, που φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του.

Στο.... μπλοκάκι μιας ιστορικής ομάδας του αγγλικού ποδοσφαίρου φέρεται να βρίσκεται ο πολλά υποσχόμενος και πλέον διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, Νεκτάριος Τριάντης.

Ο 22χρονος μέσος που έχει καταγράψει ήδη δυο συμμετοχές με τη «γαλανόλευκη» και βρίσκεται στην αποστολή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε αυτό το «παράθυρο» των φιλικών του Μαρτίου, ξεχωρίζει και δύσκολα θα παραμείνει για πολύ καιρό ακόμη στο MLS και τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του westbromnews, που ειδικεύεται στο ρεπορτάζ της ομώνυμης ομάδας, η Γουέστ Μπρομ φαίνεται πως τον έχει στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που παρακολουθεί «στενά». Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο σύλλογος της Championship είναι πεπεισμένος πως ο Τριάντης μπορεί να βοηθήσει στους στόχους της ομάδας και δεν αποκλείεται να κάνει κίνηση για την απόκτησή του (σσ έκανε και τον χειμώνα αλλά δεν προχώρησε), το ερχόμενο καλοκαίρι.

Βέβαια σημαντική προϋπόθεση είναι η παραμονή στην 2η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, έτσι ώστε να μπορεί να προσεκλύσει πιο εύκολα τον Έλληνα χαφ.