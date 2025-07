Παρά το ενδιαφέρον της Αλ Αχλί, η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ διατηρεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την ανανέωση του συμβολαίου του Αργεντίνου.

Το μέλλον του Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στον... αέρα, όσο ο Αργεντίνος σταρ δεν έχει συμφωνήσει είτε να παραμείνει, είτε να αποχωρήσει από την Ίντερ Μαϊάμι.

Παρά τα δημοσιεύματα της περασμένης εβδομάδας περί deal μεταξύ του 38χρονου και του συλλόγου του MLS για νέο συμβόλαιο, η «βόμβα» έπεσε από... Σαουδική Αραβία μεριά, αφού ρεπορτάζ της L'Equipe υποστηρίζει πως ο Μέσι βρίσκεται σε επαφές με την Αλ Αχλί.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ανησυχεί τους ανθρώπους της Ίντερ Μαϊάμι. Όπως αποκαλύπτει το Athletic, υπάρχει αισιοδοξία όσον αφορά την παραμονή του «Pulga», έτσι ώστε ο ίδιος να οδηγήσει τον σύλλογο στο νέο γήπεδο που κατασκευάζεται.

Σημειώνουμε πως ο Μέσι έχει συμβόλαιο σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ παράλληλα θέλει να μείνει σε καλή κατάσταση ενόψει του Μουντιάλ το ερχόμενο (2026) καλοκαίρι.

