Ο Αλέξανδρος Κατράνης έδωσε την τέταρτη του ασίστ την φετινή σεζόν του MLS στην ισοπαλία της ομάδας με 1-1 κόντρα στο Κάνσας με υπέροχη σέντρα.

Η Ρίαλ Σολτ Λέικ του Αλέξανδρου Κατράνη έμεινε ισόπαλη 1-1 στην έδρα της Σπόρτινγκ Κάνσας, με τον Έλληνα αριστερό μπακ να δίνει την ασίστ για το μοναδικό γκολ της ομάδας του. Στο 45+1' εκείνος ανέβηκε στην πλευρά του, πήρε την μπάλα από τον εξτρέμ και σέντραρε στην κίνηση με τρομερή ακρίβεια για τον Ράσελ, που δεν λάθεψε από την πλεονεκτική θέση που βρέθηκε.

