Η πειθαρχική επιτροπή του MLS τιμώρησε τον Λιονέλ Μέσι με χρηματικό πρόστιμο για την ενέργεια του Αργεντινού να γραπώσει από τον αυχένα έναν από τους προπονητές της New York City FC.

Η Ίντερ Μαϊάμι ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη νέα σεζόν του MLS με ισοπαλία απέναντι στην New York City FC (22/02 2-2), σε ένα ματς με αρκετά νεύρα από πλευράς Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρες για τις αποφάσεις του διαιτητή, Αλέξις Ντα Σίλβα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μέσι φαίνεται σε βίντεο να ξεσπά στον διαιτητή λόγω της αποβολής στον Άβιλες στο 23ο λεπτό λέγοντάς του «είσαι δειλός». Πέραν του Ντα Σίλβα, ο Αργεντινός σούπερ σταρ πλησίασε και έναν από τους προπονητές της αντιπάλου, τον οποίο σε βίντεο φαίνεται να πιάνει από τον αυχένα και να του λέει κάτι, προτού απομακρυνθεί από το σημείο.

The MLS Disciplinary Committee fined Lionel Messi an undisclosed amount for violating the hands to the face/head/neck of NYCFC assistant Mehdi Ballouchy 👀 pic.twitter.com/iLOfmDyJ6g

Έτσι, η πειθαρχική επιτροπή του MLS ανέλαβε δράση και όπως ανακοίνωσε επέβαλε πρόστιμο αγνώστου ποσού στον Μέσι για την ενέργειά του, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τον επόμενο αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι. Με την ίδια ποινή τιμωρήθηκε και ο συμπαίκτης του, Λουίς Σουάρες, ο οποίος... τσίμπησε στον αυχένα τον αντίπαλο αμυντικό, Μπερκ Ρίσα, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.

Lionel Messi has been fined by the MLS after grabbing the neck of a New York City assistant coach at the end of Saturday’s game🚨 pic.twitter.com/5dxn99OA0X