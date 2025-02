Λάδι στη «φωτιά» για μία πιθανή επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα, προτού αποσυρθεί από την ενεργό δράση, έριξε με όσα αποκάλυψε γνωστός δημοσιογράφος.

Με δάκρυα στα μάτια, ο Λιονέλ Μέσι είχε αποχαιρετήσει το 2021 την Μπαρτσελόνα και τους οπαδούς της, μετακομίζοντας τότε στο Παρίσι για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Αργεντινός «μάγος» που τόσο πολύ αγαπήθηκε στη Βαρκελώνη από τους οπαδούς των Μπλαουγκράνα, φέρεται πως σκοπεύει να επιστρέψει στον αγαπημένο του σύλλογο προτού δώσει τέλος στη λαμπρή και σπουδαία του ποδοσφαιρική καριέρα.

Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται ο γνωστός δημοσιογράφος, Άλεξ Καντάλ, ο οποίος ήταν ο πρώτος που είχε αποκαλύψει την μετακίνηση του Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι από τον παριζιάνικο σύλλογο.

«Δεν μπορώ να αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο χωρίς να παίξω στο νέο ''Καμπ Νόου''», φέρεται να είπε ο Μέσι, σύμφωνα με τα όσα είπε ο δημοσιογράφος μιλώντας στο «DSports».

